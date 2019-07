Veel meer mensen verdronken in 2018: Reddingsbrigade maakt zich grote zorgen

IJMUIDEN - Er zijn vorig jaar 112 Nederlanders verdronken. Dat zijn er 27 meer dan in 2017, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Reddingsbrigade in IJmuiden is niet verbaasd over de toename, maar maakt zich er wel grote zorgen over.

Van de 112 mensen die verdronken waren er bijna honderd ouder dan 20 jaar, zes tieners en acht kinderen jonger dan 10 jaar oud. In totaal kwamen er veel meer mannen dan vrouwen om (89 om 23). Het gaat om mensen die verdronken als gevolg van een ongeluk, dus niet door moord of zelfmoord.

Naast de ruim honderd Nederlanders verdronken er ook 26 mensen die in 2018 op bezoek waren in Nederland. De meesten van die groep waren afkomstig uit Duitsland. Ook Polen en mensen met een niet-westerse achtergrond vinden relatief vaak de dood door verdrinking.

Warme zomers

De Reddingsbrigade wijdt de stijging voornamelijk aan het warme weer van vorige zomer. "Toen trokken heel veel mensen naar het water", aldus directeur Koen Breedveld. "Vorig jaar kwamen strandbrigades 7.900 keer in actie, 2.400 keer vaker dan het jaar ervoor. Als zomers als die in 2018 normaal gaan worden, dan hebben we nog een berg werk te verzetten om te zorgen dat Nederland veilig kan blijven genieten van het water."

Naast het warme weer zou ook meespelen dat kinderen motorisch minder vaardig worden, en dat er minder vaak gezwommen wordt. "We poedelen dan wel vakaer als het warm is, maar echt zwemmen doen we minder vaak", aldus Breedveld. "Ook dat vergroot de kans op verdrinkingen."

Voorlichting

De Reddingsbrigade wil meer gaan doen om verdrinkingen te voorkomen. "We moeten veel meer werk maken van mensen bewust maken dat water niet alleen leuk is, maar ook gevaar in zich herbergt. Dat kan prima op scholen."