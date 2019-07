Politie op zoek naar beelden van dodelijke schietpartij Kraaiennest

AMSTERDAM - De politie is op zoek naar mensen die videobeelden hebben van de schietpartij in Amsterdam die de dood van Inchomar Balentien betekende. Ook andere getuigen zijn welkom.

Balentien werd zaterdag rond middernacht doodgeschoten. De schietpartij was bij het metrohalte Kraaiennest. De 33-jarige man was actief in het criminele circuit.

Lees ook: Kogel vliegt door woning bij schietpartij Amsterdam: "ik zat op twee meter afstand"

De schutters waren niet zuinig met hun kogels. Op straat werden meerdere hulzen gevonden en een van de kogels vloog door een nabijgelegen woning. De politie vraagt mensen nu om beeldmateriaal van de schietpartij te whatsappen (naar 0618628333). Voor het onderzoek is de politie ook op zoek naar beelden van de vluchtauto.

Vanmiddag werd er al een mobiel informatiepunt geopend bij metrohalte Kraaiennest, waar mensen eventueel informatie konden vragen of leveren. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die hun verhaal willen doen.