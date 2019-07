Kogel vliegt door woning bij schietpartij Amsterdam: "Ik zat op twee meter afstand"

AMSTERDAM - Een van de kogels die gisteravond werd afgevuurd bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam is dwars door een woning gegaan. De bewoner zat op dat moment in de kamer. "Het gebeurde op zo'n twee meter afstand van mij. Ongelooflijk."

De bewoner, die niet met zijn naam in de publiciteit wil komen, is zich rot geschrokken. "Het is niet normaal dat dit is gebeurd. Voor hetzelfde geld had ik daar gelopen."

Bij de schietpartij werd gisteravond rond middernacht de 33-jarige Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien gedood. Meerdere kogelhulzen werden op straat aangetroffen, maar een kogel kwam dus ook tot in een woonhuis op ongeveer honderd meter afstand.

De politie is vandaag langs geweest bij de bewoner om een verklaring op te nemen. Vlakbij waar geschoten is heeft de politie een informatiepunt ingericht voor bewoners met vragen. Er is nog niemand aangehouden voor de dood van Balentien.