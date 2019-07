Dode bij schietpartij metrostation is Amsterdamse crimineel

AMSTERDAM - Bij een schietpartij vlakbij metrostation Kraaiennest in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat volgens de politie om de Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien.

Balentien was bij meerdere geweldszaken verwikkeld, als dader en als slachtoffer. Hij werd in 2012 samen met de inmiddels geliquideerde crimineel Gwenette Martha gearresteerd.

Lees ook: Amsterdamse crimineel Inchomar B. opnieuw aangehouden

Balentien is naar eigen zeggen meerdere keren doelwit geweest van een aanslag. Zoals in 2015, toen hij in Bos en Lommer was om zijn vriendin en kind te bezoeken. Enkele minuten nadat hij was weggegaan, klonken er twee luide knallen bij de buurman. In 2013 raakte hij zwaargewond in Nieuw-Sloten toen hij onder vuur werd genomen.

Lees ook: Dode bij schietpartij bij metrostation in Amsterdam-Zuidoost

De schietpartij vond plaats rond middernacht. Wat er precies gebeurd is, is onbekend. De politie doet onderzoek. In verband met dat onderzoek kon metro 53 niet stoppen op halte Kraaiennest.

Kogelhulzen

In de omgeving werden meerdere kogelhulzen aangetroffen. Na de moord werd enkele kilometers verderop, bij de Gaasperplas, een uitgebrande auto gevonden. Mogelijk gaat het om de vluchtauto.