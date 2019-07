Dode bij schietpartij bij metrostation in Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM - Even voor middernacht heeft er in Amsterdam-Zuidoost een schietpartij plaatsgevonden. Onbekenden openden het vuur bij metrostation Kraaiennest in de Bijlmer. De politie heeft bevestigd dat er een dode is gevallen. Het gaat om een man.

De omgeving is afgezet met politielint en het lijkt erop dat er meerdere keren is geschoten. Op foto’s is te zien dat er meerdere kogelhulzen op straat liggen.

Volgens een omstander gaat het vermoedelijk om een liquidatie, maar dat is vooralsnog niet bevestigd.

De vermoedelijke vluchtauto waarmee de dader(s) er na de schietpartij vandoor zijn gegaan, werd kort daarna een paar kilometer verderop teruggevonden. Een omstander laat NH Nieuws weten dat het voertuig uitgebrand werd aangetroffen bij een park aan de Valkenburgerdreef nabij de Gaasperplas.

Het GVB meldt dat metro 53 door de schietpartij voorlopig niet stopt bij Kraaiennest: