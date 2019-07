Oproep tijdens Wandel4daagse Alkmaar heeft succes: Ria is gevonden!

ALKMAAR - De dames van de wandelgroep 'Waar Is Ria?' hebben hun wandelvriendin eindelijk gevonden. Tijdens onze live uitzending van intocht van de Plus Wandel4daagse Alkmaar grepen de wandelvriendinnen hun kans en deden een oproep om hun verloren gewaande Ria terug te vinden. En met succes.

De wandelvriendinnen Carin, Pieta, Anneke, Ellen en Anita uit Heiloo en Heerhugowaard lopen al jaren samen mee met de vierdaagse in Alkmaar. Vijf jaar geleden kwamen ze Ria onderweg tegen. De oudere Ria was gevallen en de dames hielpen haar overeind en wandelden samen verder. Het bleek het begin van een mooie wandelvriendschap.

In de jaren die volgden kwam de wandelgroep Ria nog een aantal keer tegen tijdens de vierdaagse. Samen vierden ze feest en dronken een glaasje. Totdat ze Ria niet meer zagen. Sindsdien zoeken ze haar. Met t-shirts met de tekst 'Waar is Ria?', probeerden ze haar tijdens laatste twee edities van de wandeltocht terug te vinden. Maar tevergeefs.

Lees ook: Kijk hier terug: Zonnige en feestelijke finish bij Plus Wandel4daagse Alkmaar

Herkend

Dit jaar tijdens de finishdag van de vierdaagse deden ze een oproep tijdens de live uitzending op NH Nieuws. En dat bleek een schot in de roos: Ria werd herkend. Vrijwilligster Carla de Korver van het Haarlemse buurthuis Da Vinci legde de link. "Dit moet over onze Ria gaan", vertelt ze. "Die komt hier vaak. Toen heb ik NH Nieuws benaderd."

Via organisator Le Champion werden de wandelaars en Ria gematcht. Ria bleek de 83-jarige Ria Ouwerkerk uit Haarlem te zijn. Door een versleten heup kon Ria niet meer aan de vierdaagse mee doen. Dat ze gezocht werd, vindt ze bijzonder. "Dat ik na drie jaar nog in hun gedachten ben. Dat is heel zeldzaam."

Verrassing

Ook de wandelgroep is blij verrast. "Dit is een feestje en écht een verrassing", vertelt Anita Duif. "Dit hadden we niet gedacht; we hebben haar gevonden." Een kleine maand later konden ze elkaar dan eindelijk in de armen sluiten in het buurthuis. "Dit is echt een mooi einde van de tekst op ons shirt: Waar is Ria? Hier is Ria!"