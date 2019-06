Kijk hier terug: Zonnige en feestelijke finish bij Plus Wandel4daagse Alkmaar

ALKMAAR - Het is heerlijk weer vandaag om de finish te halen van de Plus Wandel4daagse in Alkmaar.

Duizenden wandelaars hebben de afgelopen dagen meegelopen aan het jaarlijkse wandelfestijn.

De laatste wandeldag voerde de lopers vanuit Alkmaar, via Geestmerambacht, Koedijk en de oude binnenstad van Alkmaar tot aan de finish op het Waagplein, waar ze onthaald worden door vele toeschouwers.

Kijk hier terug naar de eerdere live-uitzending van de finish bij de Plus Wandel4daagse.