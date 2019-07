Hotels Haarlem dienen WOB-verzoek in over handhaving Airbnb's

HAARLEM - Hotels in Haarlem en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente over de handhaving van het beleid voor Airbnb's. "We krijgen niet het idee dat de gemeente Haarlem erbovenop zit", zegt Ivo Berkhoff van KHN.

Eerder maakten de hotels en KHN afspraken met de gemeente om de problemen met Airbnb in Haarlem in kaart te brengen en het beleid te handhaven.

Lees ook: Haarlem wil geen verbod op Airbnb, wel meer handhaving

Toch krijgen zij nu de indruk dat veel toeristen daar overnachten zonder toeristenbelasting te betalen en dat veel Airbnb's zich niet aan het maximum van dertig dagen houden. Volgens Berkhoff zijn er ongeveer 600 actieve Airbnb-locaties in Haarlem. "Dat is gewoon oneerlijke concurrentie en belastingontduiking."

Toeristenbelasting

Daar komt bij dat de gemeente de toeristenbelasting in 2019 verhoogde van 3,25 euro naar 5 euro per nacht, waardoor hotels ook de concurrentiestrijd van andere gemeenten te verliezen, zegt Berkhoff.

"Gezinnen met twee kinderen betalen nu 20 euro per nacht, dat is gewoon te veel. In een hostel is dat 30 of 40 procent van de overnachtingsprijs. Je denkt met de verhoogde belasting meer geld binnen te halen, maar bezoekers blijven op deze manier weg."

Eerder maakte NH Nieuws een videoitem over de problemen met Airbnb in Haarlem: