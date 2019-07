18-jarig meisje ontmoet redders die haar uit Amsterdamse gracht haalden

AMSTERDAM - De toestand van de 18-jarige Française, die gereanimeerd moest worden nadat de auto waar ze in zat bij de Groenburgwal in Amsterdam in het water belandde, is 'substantieel verbeterd'. Het gaat inmiddels zo goed dat ze haar redders heeft ontmoet.

De vrouw kwam op 10 juli vast te zitten in een auto, die in de gracht was gereden. Twee inzittenden wisten er zelf uit te komen, maar een ander werd geholpen door schilders uit de buurt. "Ze bleef in de auto, volgens mij wel twintig minuten", vertelde een getuige eerder.

Uiteindelijk is het gelukt om haar ook uit het voertuig te krijgen. Meerdere hulpdiensten werden ingezet om haar bij te staan. Bovendien kwam er een traumateam ter plaatse.

Hoewel de vrouw geruime tijd onder water is geweest, is de kans groot dat zij volledig zal herstellen. Ze is inmiddels weer bij kennis en kreeg vandaag bezoek van de duikers die haar hebben geholpen. Dat gebeurde op haar eigen verzoek.

19-jarige bestuurder

Opvallend is dat de politie de 19-jarige bestuurder van de auto nog niet heeft kunnen vinden. Hoewel hij na het incident op de wal zat, verdween hij daarna plotseling. Sindsdien is hij spoorloos.

De bestuurder komt uit het Franse Auchel, heeft kort zwart haar en droeg een shirt van het merk Lacoste. De politie noemt hem nogmaals op om zich te melden.