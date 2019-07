Volle auto belandt in gracht centrum Amsterdam: één slachtoffer gereanimeerd

AMSTERDAM - Aan de Groenburgwal in het centrum van Amsterdam is vanmiddag een auto met vier personen erin in het water beland.

Volgens de brandweer zijn drie inzittenden zelfstandig uit het voertuig gekomen. De vierde is pas later uit de voertuig gehaald en moest worden gereanimeerd. De bestuurder die na het incident zat bij te komen op de kade, ging er even later plotseling vandoor.

Volgens getuigen is degene die moest worden gereanimeerd een meisje of jonge vrouw, ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Agent helpt slachtoffer

Twee personen zouden zelfstandig uit het water zijn gekomen, een derde inzittende zou geholpen zijn door een agent die in het water was gesprongen. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook is er een traumateam ingezet.



Uit een zojuist geplaatste tweet op Burgernet roept de politie op uit te kijken naar een man met kort zwart haar en een Lacosta-shirt. Volgens de omschrijving is de man 'volledig nat'. Volgens een politiewoordvoerder 'zat hij aan de kant bij te komen en ging hij er opeens vandoor.