Alarmerende lichtkogels regelmatig 'zomaar' afgestoken: ergernis bij KNRM

IJMUIDEN - Het is de KNRM en de politie een doorn in het oog: mensen in de IJmond die zogeheten parachutefakkels de lucht in schieten. De lichtkogels dienen als redmiddel voor schepen in nood, maar worden de laatste weken te pas en te onpas afgeschoten. Het leidt tot ergernis en verwarring bij de hulpdiensten, met name bij de KNRM.

"Als we zo'n parachutefakkel vlak voor de kust in de lucht zien, kunnen we nooit precies achterhalen vanaf welke locatie deze is afgeschoten", zegt Kees Brinkman van de KNRM. "Is iemand op zee echt in nood of denkt iemand op de wal een geintje uit te halen? Om alle risico's te vermijden varen wij altijd uit. Maar we lopen steeds vaker de kans dat we dat voor niks doen."

In de nacht van 29 op 30 juni rukten hulpdiensten massaal uit naar het Alkmaardermeer. Er werd zelfs een helikopter ingezet nadat een lichtkogel was afgeschoten. Na lang zoeken werden geen mensen in nood, maar een baldadig gezelschap aangetroffen dat 'voor de lol' enkele lichtkogels had afgeschoten.

'Alleen bij nood'

"Na verloop van tijd zijn deze lichtkogels over de datum en mogen dus niet meer worden gebruikt", zo legt Brinkman uit. "Ze moeten dan worden ingeleverd bij een watersportwinkel en daar moet voor worden betaald. In plaats daarvan steken mensen ze kennelijk liever zomaar de lucht in. Dat is ongewenst. Ik zou de mensen op het hart willen drukken ze alleen bij noodsituaties op het water te gebruiken."

In IJmuiden en Velsen-Noord zijn vorige week meerdere keren van deze kogels afgeschoten. Dat gebeurde vrij ver van zee, waardoor er in deze gevallen geen twijfel was en de KNRM niet uitvoer. Maar ook het afsteken van de parachutefakkels boven land kan dus tot problemen leiden.

Brandgevaar

"We hebben het over zwaar vuurwerk. Er zit een enorme kracht achter, waardoor het gevaarlijk is zo'n ding voor de lol af te steken. Daarnaast bestaat de kans op brand, zeker in deze tijd van droogte. De fakkels zijn ervoor gemaakt om lang in de lucht te blijven en te blijven branden. Mocht-ie onverhoopt sneller dalen en bijvoorbeeld op een dak terecht komen, dan blijft-ie branden. Met alle gevolgen van dien."