Hulpdiensten rukken massaal uit voor 'lolbroeken in nood' op het Alkmaardermeer

AKERSLOOT - Een stel grappenmakers heeft vannacht op het Alkmaardermeer bij Akersloot voor flink wat commotie gezorgd bij de hulpdiensten.

Ze deden alsof ze in nood waren. Ze staken twee lichtkogels af en begonnen te schreeuwen. Daarop rukten de hulpdiensten massaal uit. Een politieboot, twee brandweerboten en duikers van de brandweer kwamen ter plaatse. Ook werd er een politiehelikopter de lucht in gestuurd.

Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen hulp nodig was. 'Dit zijn geen grappen', schrijft wijkagent Bas Wijnen boos op Twitter. Vermoedelijk waren de lichtkogels afkomstig van boten op het meer. Of de politie de lolbroeken nog heeft kunnen oppakken, is niet bekend.