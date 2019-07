Auto in brand en woning bekogeld: jong gezin uit Hoorn duikt onder na wraakacties

HOORN - De 26-jarige Ayoub uit Hoorn wil samen met zijn vrouw (30) en zoontje (1) zo snel mogelijk weg uit de Van Beijerenstraat. De reden is een reeks aan beangstigende wraakacties: vorige week werd de auto van het gezin in brand gestoken en een paar dagen later werd de woning met stenen bekogeld.

De Horinees denkt te weten wie de persoon is die het op hen heeft gemunt: een man die hem al maanden bedreigt en wraak wil nemen nadat Ayoub melding deed van iets wat volgens hem niet in de haak was. "Het heeft te maken met mijn werk, ik deed gewoon mijn plicht en daardoor word ik nu geterroriseerd en loopt mijn gezin gevaar", vertelt hij aan het Noordhollands Dagblad.

Onderduiken

Ayoub en zijn gezin zijn zo bang dat de dader terugkomt, dat ze nu zijn ondergedoken bij familieleden. Bij voorkeur willen ze überhaupt niet meer terugkomen in hun eigen woning, maar zowel de gemeente als huisbaas Intermaris zegt op dit moment niets te kunnen doen.

Lees ook: Opnieuw een autobrand in Hoorn: voertuig zwaar beschadigd

"Wij hebben geen ander huis beschikbaar voor ze. Ze zijn ook niet urgent waardoor ze voorrang krijgen", aldus Intermaris-woordvoerster Eugenie Buur. "En als deze dader het echt op hen voorzien heeft, vrees ik dat ze ook in een ander huurhuis van ons in Hoorn niet veilig zijn."

Bewijzen

De politie heeft de zaak in onderzoek en zijn op zoek naar harde bewijzen om de vermoedelijke dader aan te kunnen houden. "Die bewijzen hebben we nóg niet, maar we hopen dat iemand ons daar wel aan kan helpen."