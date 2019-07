Opnieuw een autobrand in Hoorn: voertuig zwaar beschadigd

HOORN - Afgelopen nacht is aan de Van Beijerenstraat in Hoorn een auto in vlammen opgegaan. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en is total loss.

Buurtbewoners hoorden rond 3.30 uur een harde klap. Enkele momenten later werd de brandende auto ontdekt. Omdat er geen andere voertuigen in de buurt stonden, bleef de schade beperkt.

Autobranden-reeks

Het is al de zoveelste autobrand in Hoorn dit jaar. Vooral in de eerste maanden van 2019 liep het storm: op 18 februari ging de vijftiende auto in vlammen op.

Volgens een getuige zou er bij de brand van afgelopen nacht een patroon zijn met eerdere brandstichtingen en doet de politie daarom extra sporenonderzoek.