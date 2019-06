Auto brandt uit in woonwijk Hoorn

HOORN - Een auto aan de Veranda in Hoorn is vannacht volledig uitgebrand. Het voertuig stond geparkeerd nabij woningen.

Op foto's is te zien dat de brand zich beperkte tot de auto. Het voertuig zou al een paar dagen hebben stilgestaan. Volgens een getuige doet de politie vandaag onderzoek.

In Hoorn waren begin dit jaar meerdere autobranden. Op 18 februari ging de vijftiende auto in vlammen op. Buurtbewoners vreesden toen al voor een pyromaan. Daarna volgden nog een aantal autobranden.

Of er iemand is aangehouden is nog niet bekend.