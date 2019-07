Terrorhaan maakt Amsterdamse buurt helemaal gek: "Hij kukelt de hele dag door"

AMSTERDAM - Bewoners van de Banne in Amsterdam zijn er helemaal klaar mee; een haan met een verstoord bioritme. Het beest scharrelt al ruim een jaar in hun binnentuin en kukelt 24 uur per dag. "Het is gewoon een terrorhaan."

Petra van Wilsen en haar twee zonen weten inmiddels niet beter. Midden in de nacht, heel vroeg in de ochtend, overdag; de haan in hun binnentuin kraait maar door. "Als het nou gewoon licht wordt en hij doet twee keer 'kukeleku' is er niks aan de hand. Maar dit gaat de hele dag en nacht door", licht Petra toe. "Alle flats hebben hier lampen, dus het is eigenlijk nooit donker." Wellicht is het bioritme van de haan hierdoor dus flink in de war.

Deken

Intussen lijkt er geen eigenaar van het dier te zijn en weten de bewoners niet meer wat ze ermee aan moeten. Petra heeft tevergeefs geprobeerd om 'm te vangen. Met een deken ging ze achter het dier aan. "Ik wilde hem vangen en naar een kinderboerderij of het Twiske brengen. Maar hij rende te snel." Nog steeds is ze het dier liever kwijt dan rijk. Ook haar buurvrouw is het helemaal zat. "Het is zo irritant. Je kan er niet van slapen."

Beiden doen dan ook een - enigszins wanhopige - oproep. "Als er iemand nog een plekje weet voor een leuke haan en het niet zo erg vindt dat hij altijd kukelt, kom 'm halen", aldus Petra. "We zijn nu op de AT5 dus ik denk dat het zo opgelost moet worden", denkt haar buurvrouw. "Kom 'm alsjeblieft halen!"

Geïnteresseerden zullen het dier wel zelf moeten vangen.