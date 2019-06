Staatsbosbeheer waarschuwt mensen voor terror-buizerd: "Blijf rustig"

TEXEL - Staatsbosbeheer heeft waarschuwingsborden geplaatst in het Uilenbos op Texel, waar een broedende buizerd al verschillende mensen heeft aangevallen.

Vooral hardlopers lijken het te moeten ontgelden. "Let op! In deze omgeving broedt een buizerd. [...] Het kan zijn dat ze mensen als een bedreiging zien en aanvallen, meestal van achteren", valt er op de borden te lezen.

De boswachters in het gebied zijn op zoek naar het nest van de agressieveling, maar hebben het nog niet gevonden. "Op zich doet die vogel natuurlijk wat hij moet doen. Hij beschermt zijn nest en ziet een wandelaar of een hardloper als bedreiging. Het is niet nodig, maar het is een heel normale reactie van een vogel in de broedtijd", legt boswachter Anna Sprenkeling uit.

"Het komt niet vaak voor dat ze mensen aanvallen. Je hoort het wel eens, maar als je bedenkt hoeveel die vogel voorkomt in Nederland, dan valt het nog wel mee", vervolgt ze.

Advies

Om te voorkomen dat mensen toch worden aangevallen, adviseert Staatsbosbeheer om alert te zijn en rustig te bewegen. Eventuele incidenten kunnen gemeld worden bij de natuurbeheerder.

Twee toeristen weten wel wat ze moeten doen als ze de buizerd tegenkomen. "In Twente hebben we ook een terror-buizerd", vertellen ze aan NH Nieuws. "Hij kan wel een flinke wond toebrengen. Een vriend was aan het joggen en werd in zijn hoofd gepikt. Niet joggen dus, maar lekker snel doorfietsen."