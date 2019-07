Murmellius Alkmaar scoort onvoldoende: "Te weinig uitdaging voor de leerlingen"

ALKMAAR - Het Murmellius Gymnasium in Alkmaar heeft een onvoldoende gescoord op het inspectierapport van de Onderwijsinspectie. De lessen hebben volgens het vierjaarlijkse onderzoek te weinig kwaliteit en dat moet verbeteren. Ze zijn onvoldoende gericht op afstemming en uitdaging van de leerling, zo luidt het oordeel van de inspectie.

Ouderwets wil René Rigter, bestuurder van SOVON waar de school onder valt, het onderwijs op het Murmellius niet noemen. Maar dat de lessen meer mee moeten met de veranderende maatschappij staat volgens hem vast. Rigter erkent dat de lessen op het gymnasium vooral gericht zijn op kennisoverdracht.

Zweet

De leerling moet volgens hem minder aan het handje worden gehouden. Het is een probleem dat op meerdere gymnasia speelt. "De leerlingen moeten veel actiever aan het werk worden gezet. Aan het einde van de les moet het zweet op de rug van de leerling staan en niet van de docent."

Hij geeft een voorbeeld: "Het is wat gechargeerd, maar aan de ene kant van het spectrum heb je een leraar die vijftig minuten aan het woord is en daarna opdrachten meegeeft die ze thuis moeten doen. Aan de andere kant heb je een docent die een onderwerp inleidt, de doelstelling van de les geeft en de leerlingen in groepjes van drie een vraagstuk laat beantwoorden. Op die manier zet je iedereen aan het werk. Niemand kan wegduiken, dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Daar moeten we heen."

Volgens Rigter moeten we het verhaal ook niet groter maken dan het is. "Het is absoluut niet goed en daar maken we ook geen geheim van. We zijn trots op wat we doen, maar ook kritisch. Op alle andere punten scoren we voldoende. We hebben uitstekende docenten, iedereen is lesbevoegd en heeft een enorme vakkennis. Van onze vwo-eindexamenkandidaten is 96% geslaagd. Dat is de hoogste score in Noord-Holland."

Goede naam

De school krijgt tot 1 oktober de tijd om een verbeterplan op te stellen. In maart 2020 komt de inspectie weer langs en moet de kwaliteit van de lessen weer op orde zijn. Rigter heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. Het verbeterplan ligt volgens hem al klaar. "We erkennen het probleem en we gaan er met z'n allen de schouders onder zetten om het op te lossen. Zo'n mooie school met zo'n goede naam, dit kunnen we niet laten gebeuren."