KLM vraagt moeders zich te bedekken tijdens geven borstvoeding

SCHIPHOL - KLM ligt onder vuur na een tweet over het borstvoedingsbeleid aan boord. De vliegtuigmaatschappij laat weten dat het vluchtpersoneel een voedende moeder mag vragen om haar baby en haar borst te bedekken als andere passagiers daar aanstoot aan nemen.

Dat beleid heeft duizenden - veelal negatieve - reacties uitgelokt. Twitteraars gaan flink los op KLM en sommigen roepen zelfs op om in het vervolg maar 'met een andere maatschappij te vliegen'.

De ophef begon na het verhaal van de Amerikaanse Shelby Angel. Ze vertelde op Facebook dat haar op een vlucht van San Francisco naar Amsterdam was gevraagd om zichzelf met een dekentje te bedekken tijdens het geven van borstvoeding aan haar dochter. "Ik zei 'nee', omdat mijn dochter dat niet prettig vind en ze daardoor van slag zou raken."

'Extreem comfortabel en niet gerespecteerd'

De stewardess zou vervolgens hebben gewaarschuwd dat als iemand zou klagen, het haar eigen probleem zou zijn. "Niemand klaagde", aldus Angel. "Op geen van de vluchten die ik met mijn dochter nam, heeft niemand ooit geklaagd over borstvoeding in het openbaar, behalve deze stewardess. Ik voelde me extreem oncomfortabel en niet gerespecteerd."

Lees ook: Drie passagiers opgepakt in vliegtuig na 'staan-actie' tegen uitzetting vluchteling

De Amerikaanse sluit haar relaas af met een verzoek aan borstvoeding gevende vrouwen: "Kies een vliegmaatschappij die de autonomie van het lichaam én het recht om voor onze kinderen te zorgen op de manier die we het beste kennen respecteert."

PR-ramp

De reactie die KLM heeft gegeven na een vraag op het verhaal van Shelby schiet veel mensen in het verkeerde keelgat. "Hoe durven jullie. Schaamte oproepen voor zoiets basaals als het voeden van een baby", reageert iemand. "Dit is een verschrikkelijke reactie en jullie zijn bezig om een PR-ramp te creeëren voor KLM", aldus een ander.

Vooral het 'dekentjes-verzoek' kan rekenen op veel kritiek. "Wat dacht je van een dekentje over het hoofd van mensen die er aanstoot aan nemen", staat op Twitter. "Ik vlieg in het vervolg wel met een andere maatschappij."