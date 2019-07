Gedeeltelijke maansverduistering was vrijwel overal in provincie te zien

NOORD-HOLLAND - Aan het begin van de avond gooide de bewolking her en der nog roet in het eten, maar naarmate de duisternis inviel, werd de gedeeltelijke maansverduistering op steeds meer plekken in onze provincie zichtbaar.

Zo ook in Zandvoort, waar fotograaf Feddo Springveld zijn telescooplens tevoorschijn toverde en het fenomeen haarscherp vastlegde.

Lees ook: Maan is verduisterd op vijftigste verjaardag van historische maanreis

Volgens NH-weerman Jan Visser was het gisteren aan het begin van de avond vooral in het oosten van de provincie bewolkt. "En omdat de maan in het oosten opkomt, was de gedeeltelijke maansverduistering daar toen nog niet overal te zien. Maar later op de avond wel."

Twee derde verduisterd

De gedeeltelijke maansverduistering begon rond 20.45 uur en was rond 23.30 op z'n hoogtepunt. Op dat moment was twee derde van de maan verduisterd door de schaduw van de aarde. Deze stond bijna loodrecht tussen de zon en de maan. Rond 2.20 uur was de verduistering voorbij.

Lees ook: In beeld: maan kleurt rood door maansverduistering

Op 21 januari van dit jaar was de maan volledig verduisterd. Omdat bij een volledige maansverduistering het zonlicht wordt afgebogen, kleurde hij tijdens de verduistering rood.