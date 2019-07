Opgevangen leeuw Simba uit Irak heeft te veel vet en moet spieren kweken

ANNA PAULOWNA - De uit Irak geredde Leeuw Simba, die inmiddels bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna zit, heeft direct na de reddingsactie waarschijnlijk veel te veel eten gekregen. "Met de beste bedoelingen hebben ze hem vetgemest", zegt een woordvoerder van Stichting Leeuw. De komende tijd moet Simba vet kwijtraken en spieren kweken.

Twee militairen, die werkten op de Nederlandse ambassade, zagen maanden geleden in Bagdad een zwaar verwaarloosde en vermagerde leeuw in een te kleine kooi zitten. Ze begonnen een crowdfundingactie en wilden de leeuw, die tot Simba was gedoopt, naar Nederland halen. Dat lukte.

Maar voordat Simba naar Anna Paulowna kon komen, werd het dier eerst tijdelijk opgevangen in een dierentuin in Bagdad en daar kreeg de leeuw waarschijnlijk veel te veel eten. "Ze hebben de uitgemergelde leeuw heel gegeven. Maar een dier dat zo lang weinig heeft gegeten, kan niet ineens heel veel hebben. Normaliter bouw je meer eten ook op met meer beweging. Dan krijgt de leeuw spieren." Maar de leeuw had een kleine binnenruimte waar hij niet veel bewoog, zegt een woordvoerder van Stichting Leeuw. Hij kwam dus aan, maar werd niet sterker.

Lees ook: Verwaarloosde Simba vanuit Irak onderweg naar Stichting Leeuw: "Hier gaat hij aansterken"

Een paar dagen geleden kwam Simba aan in de opvang in Anna Paulowna. Het valt de verzorgers op dat het dier veel ligt, vermoedelijk vanwege zijn gewicht.

Los van het ongezonde vetpercentage van de leeuw, lijkt het heel goed te gaan met hem. "Hij is de eerste dagen goed doorgekomen. Hij begint al een beetje te wandelen en neemt wat vlees aan uit de hand. Hij heeft ook vlees aan bot gegeten. Waaschijnlijk heeft hij dat nooit eerder gehad." Hoe het is met zijn geestelijke gesteldheid, is nog niet helemaal duidelijk. Dat zal pas blijken als de verzorgers wat meer in zijn buurt kunnen komen en hem beter kunnen leren kennen.

Vandaag is Simba door de dierenarts verdoofd, zodat hij getest kon worden op ziektes als hartworm en rabiës, die hier niet voorkomen, maar in het gebied waar Simba vandaan komt wel. Ook heeft de leeuw inentingen gehad. Inmiddels is Simba weer wakker, "maar hij is nog wel heel erg moe."

Leeuwenfysiotherapie

De komende tijd zal de opvang het eten van de leeuw wat gaan afbouwen. Veel bewegen lukt voorlopig niet. "Hij zit de komende weken nog in qurantaine en daar heeft hij niet veel bewegingsvrijheid. We gaan kijken of we hem leeuwenfysiotheraptie kunnen geven. We moeten heel rustig wat oefeningen opbouwen."