Hilversum herdenkt slachtoffers MH17-ramp, vandaag vijf jaar geleden

HILVERSUM - Hilversum heeft vanmorgen de slachtoffers herdacht van de MH17-ramp, vandaag vijf jaar geleden.

Hilversum heeft al enkele jaren een MH17-monument, waar met vijftien grote en kleinere zonnebloemen de Hilversumse slachtoffers worden uitgebeeld. Met vijftien slachtoffers werd Hilversum zwaar getroffen. De ramp sloeg een gat in de gemeenschap.

Lees ook: In beeld: De gezichten en verhalen van de Gooise MH17-slachtoffers en hun nabestaanden

Herinneringen

Rond het monument kwamen vanmorgen tientallen mensen samen, waaronder veel nabestaanden van de slachtoffers. Onder meer burgemeester Pieter Broertjes en pastoor Jules Dresmé van de Vituskerk stonden met hun herinneringen stil bij de ramp. Ze vroegen zich samen hardop af hoe het nu zou gaan met de slachtoffers. Zouden ze naar de middelbare school zijn gegaan? En hadden ze hun examens gehaald?

Muisstil

Muisstil was het toen mevrouw Martens, de moeder van de omgekomen Sandra Allen-Martens, het woord nam. Ze vertelde hoe haar dochter net haar plek had gevonden in Hilversum, met haar man John en zoons Christopher, Julian en Ian.

Na de toespraken legden de nabestaanden zonnebloemen neer, één voor elk slachtoffer. Een grote groep andere Hilversummers deed hetzelfde.

Kijk hier de herdenking terug:



Nationale herdenking

Later vandaag is de officiële herdenking bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Premier Mark Rutte en Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, spreken tijdens de herdenking.

De vlaggen van alle getroffen landen zullen tijdens de ceremonie bij het monument halfstok hangen. Rond het tijdstip van de ramp wordt een minuut stilte gehouden.