Nachtmerrie in Hotel Den Helder (★★★): geen verlichting, schimmel en uitzicht op vuilnisbelt

DEN HELDER - Het is volgens het management 'de perfecte uitvalsbasis' voor een bezoek aan Den Helder, de Noordkop of Texel. Toch schort er nogal wat aan Hotel Den Helder, zo ontdekte het programma Max Vakantieman.

Het driesterrenhotel Hotel Den Helder is volgens het management een familiehotel dat 'van alle gemakken voorzien' is. Bovendien zijn de 'keurig onderhouden kamers' stuk voor stuk voorzien van een eigen badkamer en balkon.

De recensies zijn minder lovend, zo blijkt uit een handvol door omroep Max geselecteerde klantervaringen. Pijnpunten zijn de 'verschrikkelijke bedden', het 'karige ontbijt', een 'vies douchegordijn' en een 'muffe geur uit de wasbak'. Wat dat laatste betreft was de bron snel achterhaald: 'Even naar het overloopgaatje gekeken: daar hing van alles in wat flink aan het rotten en schimmelen was'.

Kakkerlak

Ook ongedierte heeft vrij spel in het hotel, zo blijkt. "Beestjes in de hotelkamer en douche", schrijft een klant die de 'schoonmaak en hygiëne in de kamer en eetzaal ver te zoeken' vindt. Een andere gast kwam zelfs een kakkerlak tegen in de douche. "Nooit, nooit, nooit meer", beantwoordt een gast de vraag of het bezoek voor herhaling vatbaar is.

Tijd dus voor een oordeel van Max Vakantieman, dat zijn mystery guest voor 114 euro een tweepersoonskamer liet boeken. Nog voor binnenkomst blijkt dat er wat achterstallig onderhoud is waaraan volgens het hotel gewerkt wordt. Toch zijn ook de kamers slecht onderhouden: gedateerde meubels met schade en gebruikssporen, vlekken in de vloerbedekking, lichtschakelaars die niet werken, vieze ramen, afgebladderde kozijnen en uitzicht op vuilcontainers.

Spetters

Dan de hygiëne: hoewel de laag stof op het bed nog wel meevalt, wordt dat ruimschoots gecompenseerd door de radiatoren. De wc blijkt schoon, maar op de muur erachter zitten de nodige spetters. De vloer plakt, het plafond is beschimmeld en het meubilair slecht schoongemaakt. Even bijkomen van al die teleurstellingen? Helaas, ook de bedden scoren - dankzij de harde matrassen en hardboard bodems - ondermaats.

Het hotelmanagement dankt het hotel voor de 'heldere feedback': "Dat waarderen wij enorm [...] Uw opmerkingen over het onderhoud en huishouding zullen wij intern bespreken." Het hotel wekt de suggestie dat Max' mystery guest pech heeft gehad: "Continu zijn wij kamers aan het renoveren [...]. Graag nodigen we u nogmaals uit en bieden u graag een van de vernieuwde kamers aan."

Zelf de uitzending nog eens terugkijken? Dat kan hier. NH Nieuws heeft Hotel Den Helder om een reactie gevraagd.