Wieringer beeldhouwer geeft molen zijn naam terug: "Hele onderneming"

HIPPOLYTUSHOEF - Met geld van veel gulle Wieringers is Molen de Onderneming in Hippolytushoef de afgelopen maanden gerestaureerd. De molen uit 1851 kreeg onder andere nieuwe wieken. Kunstenaar Rein Veldboer uit Oosterland mag nu de kers op de taart maken: hij geeft de molen letterlijk zijn naam terug.

"Ik ben nu de tekst verdiept aan het inkappen met hamer en beitel", vertelt Veldboer in zijn atelier, "De tekst was al met plakletters gemaaktt, dat is heel fijn voor het ontwerp. Dan hoef ik dat niet meer te doen." Het zou eigenlijk bij die plakletters blijven, tot de molenvrijwilligers op de kunstenaar gewezen werden.

Zijn werkplaats staat vol met houten beelden, gemaakt met diverse houtsoorten. "Ik vind dit een hele leuke klus, want ik ben wel vaker met letters bezig maar dit zijn echt kanjers van letters." Met verschillende beitels en houten hamers, hakt en schaaft hij de naam van de molen en het bouwjaar uit: "De Onderneming Anno 1851"

Het werk wordt gebeiteld op de 'baard' van de molen, daar is er maar één van, dus is het voorzichtig werken: "Dat is het probleem bij letter kappen en handmatig werken. Je moet heel geconcentreerd bezig zijn, je mag geen fouten maken. Want je kunt alleen maar hout weg halen.

Over een maand wordt molen de Onderneming weer officieel in gebruik genomen. Veldboer hoopt dat het werk dan af is maar ziet liever dat het prachtig wordt: "Als ik klaar ben moet het nog door iemand anders met verf ingewerkt worden én dan moet het nog gemonteerd worden. Het gaat niet sneller dan dat het gaat."