Wereldberoemde pianorestaurateur opent deuren in Enkhuizen

ENKHUIZEN - De wereldberoemde pianorestaurateur Frits Janmaat heeft zijn pand in Enkhuizen officieel geopend. Na maanden van verbouwen kan de geboren Amsterdammer eindelijk weer aan de slag in zijn Maison Erard.

De opnening mag je gerust een nieuwe start noemen voor Janmaat. Na een hersenbloeding kon hij lange tijd zijn passie niet uitoefenen: het restaureren van negentiende eeuwse piano's van het merk Erard. Hij besloot een nieuwe start te maken in Enkhuizen, kocht een pand aan de Westerstraat dat hij onder meer samen met zijn broer in ruim een half jaar tijd ombouwde tot een woning, werkplek en winkel.

Over de hele wereld staan zijn vleugels die tussen de 10.000 en 60.000 euro kosten. Onlangs ging er nog één naar Engeland en één naar Australië. En ook een koppel uit Enkhuizen schafte een Erard-vleugel aan. De toonzaal biedt ruimte aan 25 piano's.

De opening werd feestelijk ingeluid met een concert en de presentatie van Janmaat zijn boek over de Franse pianobouwer Sébastien Erard. Vrijwel alle grote componisten hadden zijn vleugels in het bezit, en via nazaten kwam de restaurateur in het bezit van unieke brieven van en aan Erard en zijn familieleden.

Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door burgemeester Eduard van Zuijlen. "Het was fantastisch, ik heb één en al lof gekregen. De burgemeester bedankte me ik met mjn mooie bedrijf naar Enkhuizen ben gekomen", vertelt Janmaat enthousiast.



