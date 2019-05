Spannende verhuizing van negentiende eeuwse piano's naar Enkhuizen

ENKHUIZEN - Zo'n tien klassieke, en vooral ook kostbare piano's uit de negentiende eeuw zijn van Amsterdam naar Enkhuizen gebracht. Ze zijn van pianorestaurateur Frits Janmaat die vanuit een pand in de Westerstraat zijn werk gaat doen.

Het lijkt een spannend transport voor een leek, maar niet voor de gespecialiseerde verhuizers. "We doen er zo'n twintig in de week, en dit is ook nog op de begane grond. Als je het vaak genoeg doet, word je er vanzelf handig in", vertelt verhuizer Marco lachend.



'Emotioneel na mijn hersenbloeding'

Behalve dat de piano's de passie zijn van Frits Janmaat, is de komst ervan naar Enkhuizen een beladen moment. "Na mijn hersenbloeding heb ik anderhalf jaar niet meer kunnen werken. Het wordt steeds beter, maar hopelijk gaat het nu nog sneller", vertelt de restaurateur.

Janmaat is een begrip in de klassieke muziekscene. Zijn Erard-vleugels, die ook door veel grote componisten worden bespeeld, gaan de hele wereld over. "Deze gaat naar Australië", zegt hij.

Nadat hij zijn pand aan de Keizersgracht van de hand had gedaan kocht Janmaat een voormalige winkel in de Westerstraat als nieuwe uitvalbasis voor zijn werk. In november kreeg hij de sleutel en sindsdien wordt er hard gewerkt. Boven komt een woning en beneden een werkplaats en een toonzaal met ruimte voor zo'n 25 vleugels. "Het is nog mooier dan ik had kunnen bedenken."



'voelt als een nieuwe start'

Op 14 juli opent de restaurateur officieel de deuren en presenteert dan ook zijn boek dat gaat over de geschiedenis van de familie van pianobouwer Erard. "Ik ben heel blij hoe ik hier ben ontvangen in Enkhuizen. Iedereen is heel enthousiast. Ik voel me herboren, het voelt echt als een nieuwe start."