Vijftig jaar zandhappen bij ACON autocross in Sint Maarten: "Dit is net familie"

SINT MAARTEN - Het is met meer dan 21.000 bezoekers per jaar een van de grootste evenementen van Noord-Holland Noord: De ACON autocross in Sint Maarten. Zes keer per jaar komen vanuit binnen-en buitenland coureurs naar de baan om te strijden op de stevige klei. Dit jaar viert de autocross zijn gouden jubileum.

Midden tussen de koolvelden ligt de eigen crossbaan van de ACON. "We staan nationaal, maar toch ook internationaal wel op de kaart", zegt bestuurslid Wilco Rijlaarsdam. "In deze tak van autosport weten ze zeker waar Sint Maarten ligt."

De club werd tijdens een speciale vergadering op 7 maart 1969 in het leven geroepen. 26 aandeelhouders legden die avond allemaal 100 euro in als startkapitaal van de club. "We zijn nu 50 jaar oud en we hopen er nog 50 aan vast te plakken", lacht Rijlaarsdam.

Lees ook: Autocross op Texel blijft sensationeel: "Met goed materiaal heb je race al bijna gewonnen"

Gisteren werd de meest recente racedag gehouden. Al rond 08.00 uur kwamen de deelnemers het terrein oprijden. Na het uitladen van de wagens werd er op veel plekken nog flink gesleuteld. "Dit is onze thuisbaan", vertelt Willem Koopmans, een van de coureurs van het eerste uur. "Je kent hier iedereen, dat geeft een warm gevoel."

De eerstvolgende kans om de wagens voorbij te zien razen op de baan bij Sint Maarten is op 11 augustus. Dan wordt op het circuit het Open NK Stockcar verreden, vertelt Wilco Rijlaarsdam. "Dat is meteen een heel groot evenement. We verwachten dan zo'n 90 deelnemers in die zware klasse."

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over festivals in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.