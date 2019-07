Autocross op Texel blijft sensationeel: "Met goed materiaal heb je race al bijna gewonnen"

TEXEL - De stockcar van Pieter Langeveld haalt op het rechte eind gemakkelijk 120 kilometer per uur. Maar dan moet de Texelse coureur al weer de bocht om op de ovale racebaan in de polder Eierland op Texel. Traditiegetrouw wordt de cross tweemaal per zomer verreden.

Vroeger met omgebouwde oude Amerikanen op een weiland bij Oosterend en met alleen Texelse rijders. Tegenwoordig op de professionele baan in Eierland met supersnelle zelfgebouwde stockcars. Tegenwoordig doen er ook 'overkanters' aan de cross mee.

'Voorbereiding is halve werk'

Het hele jaar door wordt er door Pieter Langeveld en zijn mannen gesleuteld aan de stockcar. "De voorbereiding is het halve werk. Als het materiaal goed is en je kunt erop vertrouwen heb je de race al half gewonnen."

Als klein jongetje reed Pieter al in crossauto's en won hij al verschillende bekers. "Het is wel een voordeel dat ik zo jong begonnen ben met racen. Dat zie je ook aan Max Verstappen. Dat betaalt zich later uit. Mijn grote kwaliteit is dat ik rustig blijf en mijn kansen afwacht. En goed anticiperen op wat het veld doet. Het is net schaken. En je moet natuurlijk niet bang zijn!"

Niet bang zijn

Oud-crosskampioen Maarten Koorn beaamt lachend: "Goede voorbereiding en niet bang zijn. Ikzelf was ook een rijder die er nogal eens wat tegenstanders uit botste."

Hij werd eind jaren '70, begin jaren '80 zes keer autocrosskampioen van Texel: een record. Het ging ook wel eens mis. "Een keer was het zo stoffig. Ik lag aan kop bij de start en stoof weg. De sloot was er eerder dan ik verwachtte. Met een klap dook ik erin. Mijn bril vond ik later vijf meter verderop in het weiland."

Professioneler

Maarten ziet de verschillen van toen en nu. "Het is veel professioneler. Wij kochten een oude auto, lasten er bumpers op en zetten er en balk in als kooiconstructie. Nu wordt zo'n stockcar helemaal van voor tot achter in elkaar gezet. De power is groter."

Wat hetzelfde blijft, is de beleving bij het publiek. Vroeger werd er meer gebotst en vloog er regelmatig een auto de sloot in. Nu is het de snelheid en het geluid dat de kijkers in vervoering brengt. Maar spectaculair blijft het.

Pieter Langeveld is het grootste talent van Texel en omstreken. Vorig jaar won hij het puntenklassement. Dit jaar heeft -ie al weer zoveel punten bij elkaar gesprokkeld dat -ie mee mag doen aan het wereldkampioenschap stockcarrijden in september in Engeland.

NH Events

Liefhebbers van autocross kunnen in het weekend van 21 juli weer op Texel terecht voor het Speedweekend. Daar zal ook NH Events verslag van doen.