Schermerhorn heeft na zeven jaar een nieuwe 'prutkoning'

SCHERMERHORN - Lars Insing uit Schermerhorn is Nederlands kampioen geworden tijdens het 25e Open NK Prutmarathon in Schermerhorn. Hij stootte prutkoning Gerwin Groot van de troon die de kermiswedstrijd maar liefst zeven keer won.

Na de winst schreeuwde Insing het uit van vreugde. "Je weet dat je elk jaar kans hebt om te winnen. Ik ben dit jaar wat minder naar de kermis gegaan en dat werkt heel goed."

Tijdens de prutmarathon moeten honderden moddermannen en moddervrouwen zich door 21 prutsloten zien te werken. Een fysiek loodzware wedstrijd, want de prut in de Mijzenpolder is stug. Deelnemers rennen één of meerdere rondjes van zo'n 1.200 meter door een weiland en ploeteren zich een weg door de bagger.

Prutkoning

Insing was vorig jaar al op de derde plek geëindigd, maar nu mag hij eindelijk op het hoogste treetje staan. Hij moest wel eerst afrekenen met de andere favorieten Mike Molenaar en 'prutkoning' Gerwin Groot. Molenaar maakte goede kansen op de winst maar werd uiteindelijk gediskwalificeerd.

Groot kwam simpelweg tekort. "Het zat er een keertje aan te komen. Lars was gewoon beter vandaag. Ik liet een gaatje vallen in het begin en toen was het gebeurd."

Bij de veteranen was het net als vorig jaar Tom Roeleveld uit Wijdewormer die als eerste over de finish kwam. Best knap als je nagaat dat hij lang met een knieblessure kampte. "Vanaf december mocht ik niet meer sporten vanwege mijn knieën. Ik ben drie maanden geleden voorzichtig weer begonnen met trainen en was bang dat ik niet goed genoeg zou zijn. Ik ben trots dat het weer gelukt is."

Kermis

Noor Kuilboer uit Heerhugowaard is de nieuwe winnaar bij de dames. Bianca Balvert, de winnares van de twee vorige edities, moest afhaken vanwege gebroken ribben. "Het is geweldig om hier aan mee te doen. Het is gewoon een traditie. De prut zit overal en het zal nog wel even duren voordat het allemaal weg is, maar ik ga zo lekker lang douchen en dan de kermis op."