Op deze plaats eindigde Nieuwe Niedorpse op het wereldkampioenschap bodypaint

NIEUWE NIEDORP - Leonora Roemer is morgen weer terug in Nieuwe Niedorp na het wereldkampioenschap bodypaint in Oostenrijk. De 57-jarige werd uiteindelijk 28e. "Daar ben ik best trots op, want de weg naar de top is behoorlijk pittig!"

Aan het WK deden honderden mensen mee over de hele wereld. De bodypainters moesten in zes uur een creatie maken op het lichaam. Bodypainters hebben zes uur de tijd om het model te beschilderen. "In die tijd moet het er ook echt op staan. De penselen moeten daarna neer en je mag niets meer doen. Als je iets niet af hebt, krijg je puntenaftrek."

"Ik ben blij dat ik mijn kunst heb mogen delen met duizenden toeschouwers. Hoe tof is dat?", schrijft Leonora op Facebook. "Zien we er niet prachtig uit in onze 'Leonora Creatief'?"

En of ze volgend jaar weer mee gaat doen, daar is geen twijfel over mogelijk. "We gaan maar alvast opwarmen voor de wedstrijden van volgend jaar. Bedankt voor alle support", sluit ze haar bericht af.