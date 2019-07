Nieuwe Niedorpse staat in finale van wereldkampioenschap bodypaint

NIEUWE NIEDORP - Ordinair, daar moet Leonora Roemer (57) uit Nieuwe Niedorp niets van hebben. "Mensen denken bij bodypaint al snel aan 'blote tieten', maar voor mij is het echte kunst." Niet zonder succes, want ze staat vandaag in de finale van het wereldkampioenschap bodypaint in Oostenrijk.

"Het gaat om de kunst, niet om het naakt." Roemer kan zich er erg over opwinden dat sommigen meer oog hebben voor de naakte lichamen dan voor de afbeeldingen die bodypainters als zij erop schilderen.

Voor haar is het een manier om haar creativiteit te uiten, en om te ontstressen. In het dagelijks leven heeft ze met haar man een bedrijf in bouwproducten. Drie jaar geleden werd de kunstzinnige Leonora - ze is de dochter van een kunstenaar - gevraagd om kinderen te schminken op de markt. "Ik dacht toen: 'Als ik gezichten kan schminken, dan kan ik ook de zwangere buik van mijn dochter beschilderen'. Vervolgens was de stap naar het hele lichaam niet zo groot", aldus Roemer.

Vrije hand

Ze is altijd al creatief geweest, maar schilderen op een doek is toch echt heel anders dan op een lichaam. "Je moet rekening houden met de natuurlijke vormen en je moet er altijd op letten dat het netjes blijft. Het mag niet ordinair of plat worden." Roemer doet mee in de categorie brush & sponge (penseel en spons, red.). "Het belangrijkste hierbij is dat het allemaal uit de vrije hand moet worden gedaan."

Een laatbloeier is ze wel, merkt ze. "Mijn concurrenten zijn allemaal veel jonger en ik heb zelfs al twee kleinkinderen", zegt Roemer met een lach. Het maakt haar niets uit. Vol passie stort ze zich op het bodypaint. "Vorig jaar deed ik voor het eerst bij de amateurs mee op het WK bodypaint en toen werd ik verrassend zesde. Dit jaar schreef ik me in bij de professionals en nu sta ik zelfs in de finale." Bijzonder, zeker als je je realiseert dat er maar 33 van 52 doorgaan.

Zes uur

Bodypainters hebben zes uur de tijd om het model te beschilderen. "In die tijd moet het er ook echt op staan. De penselen moeten daarna neer en je mag niets meer doen. Als je iets niet af hebt, krijg je puntenaftrek." Aan het WK doen honderden mensen mee. Er staan na afloop tal van fotografen en het kampioenschap wordt 'opgeleukt' met optredens van onder meer de Oostenrijkse songfestivalwinnaar Conchita Wurst.

Voor Roemer is dat niets. "Ik ben na een dag painten helemaal op en ik heb de tussenliggende vrije dag ook echt nodig om bij te komen." Zenuwen voor de wedstrijd van vandaag heeft ze niet. "Ik was nerveuzer voor de kwalificatie: je moest immers twee 'paints' voorbereiden, maar er bestond een kans dat je er maar één mocht laten zien. Ik heb de finale bereikt en daarmee ook mijn doel."