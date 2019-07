Eigenaar Blaricum Beach begint petitie: al ruim 2300 keer ondertekend

BLARICUM - Mede-eigenaar Marita Steenbeek van Blaricum Beach is donderdag een petitie begonnen naar aanleiding van het bezwaar van de vereniging Vrienden van het Gooi. Binnen enkele dagen werd de petitie ruim 2300 keer ondertekend.

Steenbeek vertelde vandaag over de petitie in de podcast van NH Gooi Radio.

Volgens de mede-eigenaar is de petitie vooral bedoeld tegen de gemeente. Ze wil met de petitie laten zien dat juist veel bewoners blij zijn met Blaricum Beach.

Schade aan natuur

Vrienden van het Gooi diende in juni een bezwaarschrift in tegen de plannen om een nieuw strand te maken met een vast paviljoen. De leden maken zich zorgen over de schade die Blaricum Beach aan de natuur toebrengt en wil dat de gemeente zich houdt aan de geldende natuurbeschermingsregels.

Aan de andere kant reageerde de Gooise gemeenschap met veel onbegrip op het ingediende bezwaar. 'Gun ons ook ons plezier', was één van de vele reacties op de Facebookpagina van de klagende vereniging. 'Erg leuk dat er vertier is. Niet zo lopen zeiken...', was de reactie van een ander.

Bezwaarcommissie

Inmiddels is er een hoorzitting geweest, over een week buigt de bezwaarcommissie erover. Steenbeek heeft nog geen contact gehad met Vrienden van het Gooi.