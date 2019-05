Strandclub Blaricum Beach fleurt vies strandje op

BLARICUM - Het strandje bij de Stichtse Brug in Blaricum was lange tijd een plek waar je liever niet kwam. Maar eindelijk heeft het een flinke opknapbeurt gekregen. Met als hoogtepunt een heus strandpaviljoen dat vrijdag open gaat.

Marita Steenbeek en Erik Joosen gaan het paviljoen runnen en zijn druk met de voorbereidingen. "Stroom is nog even een dingetje en ik heb ook nog geen water", vertelt Marita. "Maar we hebben een aggregaat dus we gaan gewoon los. Morgen gaan we lekker open en gaan we een feestje bouwen."

Afgelopen maanden heeft de gemeente hard gewerkt om van het vieze strandje iets moois te maken. De grasstrook is volgestort met zand, de toiletblokken zijn opgeknapt en er zijn nieuwe parkeerplekken. Het moet de nieuwe hotspot van Blaricum worden.

Aangenamer

De bedoeling is dat er uiteindelijk een recreatie eiland wordt opgespoten in het Gooimeer, maar vooralsnog is dat te duur. Dus staat dit strandpaviljoen er tijdelijk om het strand alvast aangenaam te maken. Vrijdag om 17.00 uur gaat Blaricum Beach officieel open.