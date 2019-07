Domper voor gemeente Alkmaar: geen subsidie voor EK Wielrennen

ALKMAAR - Een flinke domper voor de gemeente Alkmaar. De stad krijgt van het ministerie geen subsidie voor het EK Wielrennen in augustus.

De Nederlandse Sportraad oordeelde dat het EK Wielrennen een B-evenement is en niet in de topcategorie 'internationaal aansprekend sportevenement' valt. De gemeente loopt daardoor behoorlijk wat geld mis: in die categorie kun je tot 2,5 miljoen euro aan subsidie krijgen.

Lees ook: Alkmaar zoekt naar verkeersregelaars voor EK Wielrennen: "80 per dag nodig"

De gemeente investeert zelf 1 miljoen euro in het sportevenement, maar had daarnaast gehoopt ruim 1 miljoen euro aan subsidie te krijgen van het ministerie. Dat feest gaat nu niet door. Helemaal uitgesloten is de kans op subsidie echter nog niet: de gemeente kan nog een aanvraag doen in een andere, lagere categorie. Of de stad dat gaat doen, is niet duidelijk.

Schriftelijke vragen

De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. De partij wil onder meer weten waar de gemeente een extra miljoen vandaan gaat halen.