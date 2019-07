Werknemers failliet verklaarde Draka Enkhuizen zwijgen: "De sfeer is terneergeslagen"

ENKHUIZEN - Onder de 150 werknemers van kunststofverwerker Draka in Enkhuizen heerst sinds gisteren een bedrukte sfeer. Dat bevestigt ook bewindvoerder Michel Moeijes op de besloten bijeenkomst waar vanmorgen het faillissement door hem werd toegelicht. "De sfeer is terneergeslagen", zegt hij tegen NH Nieuws.

Alle werknemers komen op straat te staan. Niemand van hen wilde vanmorgen aan de poort iets zeggen over hoe het nieuws is aangekomen. Zwijgend verlieten ze het terrein aan de Flevolaan in Enkhuizen, waar Draka Polymer Films is gevestigd. Sommigen werknemers hebben zelfs tientallen jaren voor het bedrijf gewerkt.

De komende drie weken worden de werkzaamheden afgebouwd. De orders van klanten die anders heel erg gedupeerd zouden zijn, worden nog afgewerkt. Daarna gaat de fabriek dicht.

gemeente leeft mee

Wethouder Esther Heutink-Wenderich van economische zaken laat via een schriftelijke reactie weten: "Als gemeentebestuur vinden we het ontzettend jammer dat Draka, dat sinds 1956 een succesvol bedrijf in Enkhuizen is, (alsnog) failliet is gegaan. Helaas hebben alle inspanningen er niet toe geleid dat er een doorstart gemaakt kon worden. Voor alle medewerkers, waarvan er veel in Enkhuizen wonen, is het heel erg hun baan te verliezen. We willen graag via deze weg een dringend beroep op alle bedrijven in Enkhuizen doen om de medewerkers, die zich steeds zeer coöperatief hebben opgesteld, van werk naar werk te helpen in Enkhuizen. In deze krappe arbeidsmarkt zullen daar naar verwachting mogelijkheden zijn", aldus de gemeente.

De gemeente geeft in een reactie ook aan de ontslagen medewerkers te helpen zoeken naar ander werk. "Vanuit de gemeente zullen wij ook waar nodig, hen via WerkSaam, op weg proberen te helpen naar nieuw werk."