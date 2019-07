Inwoners Den Helder enthousiast over straatkunst: "Een lust voor het oog"

DEN HELDER - De watertoren, het carillon en zelfs zeehond Bertus is afgebeeld: inwoners zijn erg te spreken over de nieuwe straatkunst in Den Helder. "Een sieraad voor de straat", zegt een man over de 3D-tekeningen.

De afbeeldingen zijn gemaakt door kunstenaars uit Mexico en Polen. Die tekenden de afbeeldingen driedimensionaal, waardoor het net lijkt alsof je in een bootje zit, aan de kade staat of onderwater bent.

Toeristen

Ook twee vrouwen zijn te spreken over de streetart, die op verschillen plekken in Den Helder te zien is. Zo moet de stad aantrekkelijk worden voor toeristen, maar of dat helpt? "Nou, dat is een ander verhaal", zegt één van de vrouwen lachend.

De man blijft in ieder geval onverminderd enthousiast. "Ik vind het heel mooi dat je de bootjes ziet en alles", zegt hij. "Dat is leuk, dit vind je nergens. Een lust voor het oog en zo moet Den Helder blijven. Gezond, fris, wat wil je dan nog meer?"

Hij kan zijn hart ophalen, want het is de bedoeling dat de tekeningen zo'n twee tot drie maanden blijven staan en bovendien een jaarlijkse traditie worden.