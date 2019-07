Adembenemende straatkunst wordt jaarlijkse traditie in Den Helder

DEN HELDER - Het is net of je in een bootje zit, aan de kade staat of je onder water bevindt: de 3D-straatkunst in Den Helder brengt je letterlijk naar een andere wereld. Na het werk bij bibliotheek School 7 maken kunstenaars uit Mexico en Polen er deze week weer drie in de Helderse binnenstad. Hier blijft het echter niet bij: dit moet een jaarlijkse traditie worden.

Het begon vorig jaar juli toen de Amerikaanse kunstenaar Nate Baranowski op de Keizersbrug een bijzonder realistisch werk maakte. Eén blik op het straatschilderij aan de Beatrixstraat en het was net of je daadwerkelijk in de gracht in het bootje zat. Door op de juiste plek te staan, leek het ook écht net of je je ergens anders bevond.

Tal van mensen maakten er foto's en zetten ze op sociale media. Voor Anke de Vries van Citymarketing Den Helder was dat het bewijs dat de promotiecampagne werkte en ze wilde er mee doorgaan. Daarvoor ging ze ver. "Ik wilde het beste van het beste en ging voor het wauw-effect. Deze tekeningen moesten echt impact hebben. Het liefst haal ik de mensen uit de buurt, maar in dit geval ging het niet. De top van de 3D-kunstenaars zitten in het buitenland."

Non-stop aan het werk

Zodoende kwam ze uit op Carlos Alberto, Adry del Rocio, Gregor Wosik en Ruben Poncia. De kunstenaars zijn maandag aangekomen en werken sinds dinsdag bijna non-stop aan drie straatschilderijen. De Vries hoopt dat de werken - bij het nieuwe kunstwerk de dubbele bolder en voor het aan inbouw zijnde 'foodstation' aan de Spoorstraat - net zoveel bekijks trekken als die van Baranowski. "Hij is pas na negen maanden weggehaald", aldus De Vries.

Het weer zat de schilders niet echt mee, maar morgen zijn de werken gegarandeerd af. Vandaag wordt begonnen aan het derde kunstwerk. "Het is de bedoeling dat ze minstens twee, drie maanden staan, maar misschien wel langer."

Street art voor kinderen

In navolging van de kunstenaars mogen op 28 juli kinderen zich uitleven in de binnenstad van Den Helder. Er worden gratis stoepkrijtjes uitgedeeld en op vooraf bepaalde plekken mogen ze hun creativiteit uitleven.



Er wordt eind deze week meer bekend over dit festival op heldersebinnenstad.nl.