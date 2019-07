Vanaf nu fikse boetes voor illegale woningverhuur in Zandvoort

ZANDVOORT - Zandvoorters riskeren vanaf nu fikse boetes als ze hun woning illegaal verhuren aan toeristen. Overtreders kunnen boetes krijgen van 12.500 euro per keer.

Bij meerdere overtredingen stijgt de boete naar 20.000 euro per keer. Het niet aanmelden van vakantieverhuur kost de verhuurder 3.000 euro per keer. De Omgevingsdienst IJmond treedt vanaf deze week op tegen misbruik van bijvoorbeeld verhuur via Airbnb.

De Omgevingsdienst IJmond werkt in opdracht van de gemeente Zandvoort. Bij meldingen van overlast en bij meldingen van misbruik van de regels voor particulier verhuur treedt de dienst op met huisbezoeken. Ook zijn er digitale recheurchers actief.

Opsporing

Een belangrijk onderdeel in de opsporing is het aanpakken van het op grotere schaal illegale verhuren van vakantieappartementen in de gemeente. Deze worden, zoals dat heet, onttrokken aan de woningvoorraad. Grote delen van het jaar staan deze woningen te huur op sites waardoor deze huizen niet meer beschikbaar zijn voor inwoners.

De gemeente Zandvoort en de Omgevingsdienst IJmond werken wel mee aan Airbnb en ander verhuur, maar alleen onder voorwaarden. Het moet bij wijze van spreken niet zo zijn dat woningen in Zandvoort uitsluitend voor verhuur aan toeristen worden gebruikt.

Werkgelegenheid

Maar Zandvoort staat toeristisch verhuur wel toe omdat de badplaats in sterke mate afhankelijk is van toerisme. Ongeveer 60 procent van de werkgelegenheid is direct of indirect gerelateerd aan toerisme. Bovendien is het hotelaanbod volgens de gemeente beperkt. Om alle bezoekers te kunnen herbergen is particuliere toeristische verhuur dan ook van belang.