Drukte verwacht op de weg door start zomervakantie: "Regen gooit roet in het eten"

NOORD-HOLLAND - Voor het noorden van Nederland begint vandaag de zomervakantie. De tijd voor velen om massaal richting andere oorden te trekken en dat gaat volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie z'n weerslag hebben op de weg: er worden vanaf het middaguur al forse files verwacht. De aangekondigde buien zullen waarschijnlijk nog eens voor extra problemen zorgen.

"Hoe druk het precies gaat worden, is lastig te voorspellen", zo laat de verkeersdienst weten. "Veel mensen stappen vanmiddag in de auto, maar pas als er iets gebeurt zal het echt druk worden. Als er bijvoorbeeld vanmiddag een ongeluk is op de A10, kan je er vanuit gaan dat de hele ring vastloopt."

Datzelfde geldt voor drukke snelwegen als de A9 en de A7. Ook het verkeer richting Den Helder moet rekening houden met vertraging, want alle Texelgangers willen met de boot mee. "Voor de pont staat nu al een paar minuten file."

Buien

Tussen 12.00 en 19.00 uur trekken bovendien een aantal pittige buien over de provincie. "Die gaan extra roet in het eten gooien", aldus Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. "Mensen passen daar hun rijstijl op aan, gaan langzamer rijden en meer remmen en zo ontstaat ook weer vertraging."

