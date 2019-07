Campings in Noordkop scoren goed bij vakantiegangers: Texel twee keer in top 4

TEXEL - Campings aan zee in de provincie doen het goed. Volgens beoordelingswebsite Zoover staan er maar liefst vijf kampeerterrein in de top tien van beste campings aan zee in Nederland. Op Texel worden De Hal en De Robbenjager door het publiek uitstekend beoordeeld.

De twee Texelse campings staan allebei op de derde plaats en worden beoordeeld met allebei een 9,23. De camping Koegras in Julianadorp aan Zee staat op de vijfde plek met een hoge beoordeling van 9,12. Ormsby Field in Castricum maakt het rijtje Noord-Hollandse topcampings af met een gemiddeld cijfer van 9,00.

Voor de samenstelling van de top 10 is er door Zoover gekeken naar het gemiddelde waarderingscijfer van campings aan de Nederlandse kust in de periode van juni 2018 tot en met mei 2019.

Populair

"Kamperen in eigen land is ontzettend populair. In 2018 hebben 17,7 miljoen Nederlanders een binnenlandse vakantie ondernomen waarvan 22 procent op een camping verblijft", aldus Lieke Peters, woordvoerder bij Zoover.