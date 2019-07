Buitenveldertbaan Schiphol dicht: meer laag vliegverkeer over centrum Amsterdam

SCHIPHOL - De Buitenveldertbaan van Schiphol gaat vanaf zondag een week dicht voor onderhoud. De luchthaven waarschuwt omwonenden dat daardoor de Schiphol-Oostbaan mogelijk vaker zal worden gebruikt voor landend vliegverkeer. De aanvliegroute van de Oostbaan gaat recht over het centrum van Amsterdam.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol meldt dat tijdens dit reguliere onderhoud onder andere het rubber van de Buitenveldertbaan verwijderd. Vliegtuigenbanden laten bij elke landing een klein beetje rubber achter op de baan. Dat gaat in het asfalt zitten, waardoor het minder stroef wordt. Na duizenden landingen wordt het tijd om het rubber te verwijderen.

Ook worden lampen van de Buitenveldertbaan schoongemaakt en, indien nodig, worden lampen vervangen. Bij de werkzaamheden wordt verschillende plekken het asfalt gerepareerd, worden afwateringsgoten schoongemaakt en de baanmarkering wordt bijgewerkt.

Vaker ingezet dan afgesproken

De Buitenveldertbaan, die officieel baan 09-27 heet, is een zogenaamde secundaire baan. Hij zou minder ingezet worden dan de twee hoofdbanen van Schiphol: de Kaag- en Polderbaan. Toch wordt de Buitenveldertbaan volgens de gemeente Amstelveen vaker gebruikt dan is afgesproken. Jaarlijks zou dat maximaal 30.000 keer moeten zijn, aldus wethouder Raat van Amstelveen.

Tussen 14 en 21 juli kunnen Amstelveners wat meer genieten van rust als de Buitenveldertbaan op de schop gaat. In Amsterdam wordt het dan wat minder rustig als de Schiphol-Oostbaan meer wordt ingezet. De Oostbaan is wel een veel kortere baan dan de andere vijf van Schiphol. Die baan kan alleen voor de landing gebruikt worden door grote toestellen. De baan is te kort voor een zwaarlbeladen en volgetankte Boeing of Airbus. De Oostbaan is doorgaans vooral het terrein van zakenjets.