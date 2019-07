Heemskerker (44) met extreme hoeveelheid crystal meth in bloed van de weg geplukt

KROMMENIE - Bij een alcohol- en drugscontrole in Krommenie is een 44-jarige man uit Heemskerk flink door de mand gevallen. Hij testte positief op het gebruik van methamfetamine (meth) en bleek maar liefst twintig keer de toegestane hoeveelheid in zijn bloed te hebben.

De controle werd vroeg in de ochtend gehouden op zondag 9 juni, op de N203 bij Krommenie. De Heemskerker werd daar van de weg geplukt en vertoonde volgens de politie kenmerken van drugsgebruik.

Bloedtest

Uit de speekseltest bleek dat hij crystal meth had gebruikt, waarop de man werd aangehouden en naar het politiebureau in Zaandijk werd gebracht. De politie stuurde een uitgebreidere bloedtest op naar het Forensisch Instituut en kreeg vandaag de uitslag.

Daaruit is gebleken dat de man het niet bij een klein beetje drugs heeft gehouden, want de Heemskerker had een extreme hoeveelheid meth in zijn bloed: maar liefst 958 microgram per liter bloed. Ter vergelijking: de grens voor ervaren bestuurders ligt op 50 microgram. "Zo'n hoge score zien we weinig", aldus de politie.

De man moet zich binnenkort voor de rechter gaan verantwoorden.