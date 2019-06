Vrachtwagenchauffeur blokkeert vluchtende automobilist onder invloed van crystal meth

DEN HELDER - Een trucker heeft gisteren in Den Helder enkele agenten een handje geholpen door een automobilist onder invloed van drugs de weg te versperren. Zijn identiteit is nog niet bekend, maar volgens de politie is 'zijn handelen een pluim waard, want hij heeft mogelijk erger voorkomen'.

De betrokken agenten stonden rond 10.15 uur bij het station van Den Helder te surveilleren toen hun aandacht werd getrokken door piepende banden, schrijft de politie Den Helder op Facebook.

Het geluid bleek afkomstig van een auto, die op dat moment 'zeer hard en gevaarlijk' door de Beatrixstraat reed. Ook andere weggebruikers sloegen op dat moment alarm over het verontrustende rijgedrag van de man.

Hij negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna een achtervolging volgde. Die was snel voorbij, want 'een oplettende vrachtwagenchauffeur' wist zijn truck zo neer te zetten dat de vluchtende automobilist zichzelf klem reed.

Pepperspray

Hij gaf zichzelf nog niet gewonnen: nadat hij was uitgestapt, probeerde hij te voet verder te vluchten, maar werd uiteindelijk met behulp van een dosis pepperspray gestopt. Zelfs toen nog probeerde hij met de agenten te vechten, maar kon 'zonder veel geweld' worden aangehouden. Ook daarbij werd de politie bijgestaan door een alerte burger.

Uit een drugstest bleek dat de 35-jarige man marihuana en het extreem verslavende crystal meth had gebruikt. Bloedonderzoek moet uitwijzen hoeveel de man had gebruikt. Zijn rijbewijs is in beslag genomen, waarmee hij in korte tijd zijn rijbewijs voor de tweede keer kwijtraakt vanwege rijden onder invloed van drugs.

GGZ

De politie heeft de man overgedragen aan GGZ-medewerkers, die zullen onderzoeken of er een medische verklaring voor zijn gedrag kan worden vastgesteld.