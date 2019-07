Aalsmeer roept gemeenteraad bijeen over Schiphol: "Groei leidt tot verslechtering van de leefbaarheid"

AALSMEER - De gemeenteraad van Aalsmeer houdt vanavond een extra raadsvergadering om over de groei van het aantal vliegtuigbewegingen rond Schiphol te spreken. De minister van Infrastructuur wil de luchthaven vanaf 2021 meer ruimte gaan geven om te groeien van 500.000 naar 540.000 bewegingen per jaar. Aalsmeer is tegen en zet de hakken in het zand.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vorige week maakte minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat Schiphol over twee jaar weer kan gaan uitbreiden, mits er aan haar voorwaarden wordt voldaan. Zo mogen er alleen vliegbewegingen bij komen als de vliegtuigen stiller en schoner worden. De luchtvaartmaatschappijen moeten de groei op die manier 'verdienen'.

De gemeenteraad van Aalsmeer vreest dat die verdiende groei ten koste gaat van de leefbaarheid in de gemeente. Aalsmeer ligt onder de aan- en uitvliegroute van de Aalsmeerbaan. Ook in Uithoorn bestaat dezelfde angst voor meer overlast, omdat bij groei de Aalsmeerbaan volgens hen meer zal worden ingezet.

De gemeente Aalsmeer wil een vuist maken tegen de groeiplannen van Van Nieuwenhuizen en roept de raad voor een extra vergadering bijeen. Aan de hand van die ingelaste vergadering wil de gemeenteraad een actieplan opstellen. Raadsleden gaan voorafgaand in gesprek met bewonersvertegenwoordigingen over Schiphol.

Zelf komen ervaren

Inmiddels heeft de gemeenteraad ook Tweede Kamerleden uitgenodigd om in Aalsmeer en Kudelstaart ter plekke de overlast van Schiphol te ervaren. Daarnaast is er het plan voor een bezoek van de raad aan de Tweede Kamer om de leefbaarheid van Aalsmeer en Kudelstaart onder de aandacht te brengen.

Na de zomervakantie gaat de gemeente Aalsmeer een bijeenkomst organiseren over vlieghinder. De raadsvergadering van vanavond is openbaar, maar voor insprekers is geen ruimte. De vergadering is vanaf 20.00 uur ook via internet te volgen.