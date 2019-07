Schoolgenoten halen ruim 11.000 euro op voor zieke Bas uit Andijk

ANDIJK - Scholieren van de Kuyperschool in Andijk hebben vorige week maar liefst 11.629,60 euro opgehaald bij een sponsorloop voor hun schoolgenoot Bas Bloemendaal. "Een prachtig bedrag", zegt de trotse meester Bob, die het bedrag bekendmaakte.

"Het bedrag kan nog iets oplopen omdat enkele leerlingen hun stempelkaart nog moeten inleveren. Misschien dat we dan zelfs 12.000 euro ophalen", zegt Bob.

In april werd bij Bas leukemie geconstateerd. Daarom spande de hele school zich in om geld in te zamelen voor goede doelen die ondersteunen bij kinderkanker, zoals CliniClowns, de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker en het Prinses Maxima Centrum.

Dorp helpt mee

Naast de sponsorloop van de school is er ook veel steun uit het dorp zelf voor Bas en zijn familie. "Mensen helpen ons met koken, oppassen, gaan mee naar het ziekenhuis en nu deze sponsorloop. Ook doet vanuit de sportclub zondag een groep mee aan de Run for KiKa", zei zijn moeder Marianne vorige week bij de sponsorloop. "Het is echt fantastisch."