Andijkertjes halen geld op voor zieke Bas: "Ik voel dat ze voor mij rennen"

ANDIJK - Kinderen van de Kuyperschool in Andijk renden vandaag voor hun schoolgenoot Bas Bloemendaal. In april werd leukemie bij hem geconstateerd. De hele school spande zich in om geld in te zamelen voor goede doelen die ondersteunen bij kinderkanker. "Ze rennen een soort van een beetje voor mij en dat voel ik wel", aldus Bas, die zijn schoolgenoten langs de kant aanmoedigt.

Alle kinderen rennen om de school heen; met een stempelkaart houden ze hun ronden bij. De leerlingen hebben zich laten sponsoren en hopen zo een flink bedrag op te halen voor CliniClowns, de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker en het Prinses Maxima Centrum.

Iedereen 'superenthousiast'

De meester van Bas straalt van oor tot oor. Hij is trots dat dit voor Bas is georganiseerd: "De kinderen waren superenthousiast! Ze vertelden in de kring, voor en tijdens lessen hoeveel sponsoren ze al hadden. Ze jutten elkaar op, dat is het meest geweldige wat je kan hebben."

Ook de moeder van Bas is heel blij met de sponsorloop: "Ik vind het fantastisch. Iedereen is zo betrokken, iedereen leeft mee en iedereen wil ook graag wat doen. Dat is hartverwarmend."

Chemo

Bas zelf komt ook een kijkje nemen. Hij voelt zich niet zo goed vandaag, maar kan er toch van genieten. Hij is blij met alle steun van zijn schoolgenoten: "Ze rennen soort van voor mij, dat voel ik wel. Dat ze het ook voor mij doen".

Bas heeft heeft het momenteel zwaar door de chemo, vertelt zijn moeder Marianne. "De eerste maanden zijn heel intensief. Dat merk je nu heel erg en dat is wel moeilijk om te zien."

Veel steun uit het dorp

Naast de sponsorloop van vandaag gebeurt er nog veel meer in het dorp om Bas en zijn familie te helpen. "Iedereen wil iets doen.", aldus Marianne. "Mensen helpen met ons met koken, oppassen, gaan mee naar het ziekenhuis, nu deze sponsorloop. Ook doet vanuit de sportclub zondag een groep mee aan de Run for KiKa. Het is echt fantastisch."