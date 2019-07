Zoveelste brand in Purmerendse wijk boezemt angst in: "Dit zet je aan het denken"

PURMEREND - Buurtbewoners zijn zich vanochtend rot geschrokken toen ze het resultaat van twee in brand gestoken scooters aan de Roedestraat in Purmerend zagen. Omdat de scooters in de voortuin van een woning stonden, is ook de voorgevel compleet zwartgeblakerd. "Het had ook mijn huis kunnen zijn."

Dat zegt een bezorgde buurvrouw voor de camera van NH Nieuws. "Dit zet je wel aan het denken. Op deze manier komt het heel dichtbij", legt de vrouw uit. "Ik vind het een benauwend idee dat het hier in de buurt gebeurt", aldus een andere buurman uit.

De twee scooters vatten rond 02.45 uur vlam. Het gezin werd door omwonenden gewaarschuwd en kon het pand verlaten. Door de hitte sprong de ruit aan de voorkant van het huis in duizenden stukjes. Hierdoor vond de rook een weg naar binnen. Ook de voordeur is zwaar beschadigd.

Niet de eerste keer

Volgens omwonenden zijn er in de buurt vaker voertuigen in brand gestoken. "Een aantal jaar geleden gingen er al twee auto's in vlammen op en ook laatst was het weer raak. Dat is wel heftig", vertelt de buurvrouw.

De politie heeft het incident in onderzoek, maar gaat ervan uit dat de scooters in brand zijn gestoken.