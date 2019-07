Wordt turnvereniging GTS uit Stede Broec op de valreep gered?

STEDE BROEC - Het college van de gemeente Stede Broec is met een nieuw voorstel gekomen dat hoop biedt voor de toekomst van turnvereniging GTS. In het voorstel staat dat de gemeente bereid is om de huidige turnhal te kopen. Voorzitter van de vereniging Marja Heerdt: "Er zitten nieuwe mogelijkheden in, maar het biedt nog geen zekerheid."

Het zijn onrustige tijden voor het bestuur en de 400 leden van turnvereniging GTS. Al veertien maanden lang strijden zij voor hun toekomst. De vereniging moet weg uit hun huidige hal, omdat het pand te koop staat. De vereniging kan dit niet betalen en klopte daarom aan bij de gemeente.



De gemeente heeft de vereniging ook de optie geboden om ze onder te brengen bij andere sportaccomodaties. Maar dit is niet mogelijk volgens Heerdt. "We kunnen dan 35 procent van onze vereniging behouden en dan zitten we nog verdeeld over verschillende locaties en op uren die niet bruikbaar zijn voor trainers en kinderen."



De vereniging heeft nu alles nog 'on hold' staan, trainers zijn nog in dienst en leden horen nog bij de club. Maar zij willen graag ook zekerheid. "Trainers moeten de kans krijgen om eventueel naar andere clubs te gaan, net als turnsters. En dit had eigenlijk al moeten gebeuren", aldus Heerdt.

Belangrijke raadsvergadering

Morgenavond beslist de gemeenteraad over de mogelijke aankoop van het pand. "Het is alles of niets", vertelt Marja. "Na morgen is er geen weg meer terug. We kunnen echt gewoon niet verder, dit is onze laatste strohalm."



De turnvereniging riep eerder deze week op Facebook leden op om massaal naar de raadsvergadering donderdagavond te komen. "We rekenen op veel ouders en kinderen." Ook is er steun vanuit de Onafhankelijke Partij, zij komen met een amendement. Voorzitter Heerdt hoopt dat de raadsleden een juiste keuze maken: "Ik hoop toch dat het gezonde verstand zal zegevieren. Dat het niet zo kan zijn dat ze 400 mensen op straat zetten."