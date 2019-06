Mogelijk toch geen toekomst voor turnvereniging Stede Broec

STEDE BROEC - De Gymnastiek en Turnvereniging Stede Broec (GTS) kan mogelijk toch niet blijven bestaan. Het College van Stede Broec heeft op dinsdag aan de gemeenteraad geadviseerd om niet tot aankoop van het GTS sportcomplex over te gaan.

"Dit is voor ons een enorme teleurstelling", vertelt GTS-voorzitter Marja Heerdt aan NH Nieuws. "We kregen weer hoop toen op 25 april een motie was aangenomen om toch te kijken of ons pand kon worden aangekocht en we mochten blijven. We durfden weer voorzichtig vooruit te denken."

De vereniging met 400 leden verkeert in zwaar weer, ze moeten weg omdat de huidige locatie te koop staat. Een nieuw pand is gevonden, maar moet voor veel geld worden verbouwd. De vereniging kan dit niet betalen en klopte daarom al eerder bij de gemeente aan voor hulp.

Geen geld voor aankoop

Fractievoorzitter Wilma de Wit van de Onafhankelijke Partij (OP) deed eerder het voorstel om het huidige pand van GTS te kopen. Echter zit de gemeente Stede Broec financieel in zwaar weer en moest daarom een onderzoek instellen of het plan van de Wit haalbaar zou zijn. Nu lijkt het erop dat de gemeente de kosten toch niet kan opbrengen om het pand aan te kopen.

"Dit voorstel waarin ons voortbestaan nu weer op de tocht komt te staan, is keihard bij ons binnen gekomen. Het zorgt opnieuw voor veel onrust bij de trainers en de 400 leden. Het zou fantastisch zijn als de raadsleden er voor kiezen ons te helpen, zodat we kunnen blijven bestaan. Het zou vreselijk zijn als het nu toch nog mis gaat", vertelt Marja.

Ergens anders les geven

Het college blijft in het voorstel geloven dat GTS als alternatief onder kan worden gebracht in bestaande andere accommodaties in de gemeente. "Dat is niet juist", licht Marja toe. "Wij hebben daar zelf ook uitvoerig onderzoek naar gedaan. Je kunt dan maar voor 35 procent van ons huidige lesaanbod aanbieden, want meer tijd en ruimte is er niet beschikbaar."

De hoop van GTS is nu gevestigd op de gemeenteraad die op 11 jullie een besluit gaat nemen over de toekomst van de vereniging.