Petitie overhandigd aan wethouder om turnvereniging: "Hopelijk komt boodschap alsnog over"

STEDE BROEC - Gymnastiek en Turnvereniging Stede Broec (GTS) heeft vandaag een petitie overhandigd aan wethouder Nico Slagter. Vanaf juni moet de vereniging weg van de huidige locatie en GTS hoopt op geld voor een nieuwe plek. Susan Stolle is de woordvoerder voor de ouders van de turners en overhandigde Slagter de lijst. "We hebben nog één week. Dit was nogmaals een noodkreet."

Stolle hoopt dat de overhandiging van de petitie alsnog de steun oplevert die de vereniging zo hard nodig heeft.

Slagter maakte van de ontmoeting gebruik om aan te kaarten dat er volgens hem wel degelijk oplossingen zijn geboden. "Er zijn losse lesuren beschikbaar bij andere locaties op verschillende plekken in verschillende hallen", aldus Slagter.

Turners zijn heet hangijzer

Helaas is dit volgens Stolle niet genoeg. Het grootste probleem zit hem in de selectie turners. "Zij zijn het hete hangijzer. Je brengt zo'n groep niet zomaar ergens onder. Zij trainen veel uren per week om de top te bereiken. Het materiaal waar zij op trainen moet goed zijn en de vloer ook. Die leg je niet zomaar ergens neer." Het onderbrengen van losse lessen zou misschien betekenen dat een deel van de gymnastieklessen door kan gaan, maar daar blijft het bij. Het overgrote deel van de vereniging zou alsnog moeten stoppen.

Al 11 maanden geleden

Volgens de gemeente is er te weinig tijd om grondig onderzoek te doen naar een alternatieve locatie. GTS heeft niks aan die uitspraak. De vereniging zegt elf maanden geleden al aangeklopt te hebben bij de gemeente. Toen werd het huisvestingsprobleem al aangekaart.

Het kantelpunt staat gepland op 1 mei. Want als de club het niet redt, moeten de 90 selectieturners de kans krijgen om een overstap te regelen voor de zomerstop. Stolle houdt hoop dat de boodschap vanmiddag alsnog is aangekomen: "Dit mag niet gebeuren."